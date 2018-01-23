Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

Независимая ассоциация банков намерена подать иск в суд к НАБУ из-за названия

Независимая ассоциация банков Украины собирается обратиться в суд с иском к Национальному антикоррупционному бюро Украины из-за того, что Бюро использует аббревиатуру НАБУ. Об этом сообщает пресс-офис Ассоциации.

«Уже третий год длится переписка Независимой ассоциации банков Украины с Национальным антикоррупционным бюро Украины, целью которой является необходимость добиться от молодого государственного правоохранительного органа уважения к действующему законодательству... Похоже, что НАБУ (Ассоциации) придется судиться с НАБУ (Бюро). И только суд (в Киеве, а может, в Страсбурге) определит, кто, зачем и почему», — сообщает пресс-офис Ассоциации.

Независимая ассоциация банков Украины создана 4 ноября 2011 года. На учредительном собрании представители 80 банков дали ей название, а затем и аббревиатуру.

В 2013 году объединение представителей банковского сообщества стало владельцем свидетельства Украины на знак для товаров и услуг «НАБУ».

В 2014 году Ассоциация обратилась к Кабинету Министров с просьбой не допустить дублирования сокращенного названия.

«Чиновники вроде прислушались к предостережениям Ассоциации. Как следствие, в законе Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» от 14 октября 2014 года зафиксировано сокращенное название «Национальное бюро». Похоже, в этой истории должны были поставить точку. Но не судьба. Руководство Национального антикоррупционного бюро Украины без сожаления и смятения подогнало к своей деятельности аббревиатуру НАБУ», — сообщает банковская ассоциация.

Банкиры уже написали главе НАБУ Артему Сытнику семь писем относительно путаницы в названиях.

Ассоциация жалуется, что на ее почтовый ящик приходят письма, адресованные Антикоррупционному бюро, которые содержат персональные данные и конфиденциальную информацию.

«В сети акронимичного абсурда попал даже первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубов, который в своем послании к директору Нацбюро Артему Сытнику, отправленному по адресу: Большая Васильковская, 72 (а это официальный адрес Независимой ассоциации банков), рассказывает о ситуации с реализацией нефти и газового конденсата», — сетуют а Ассоциации и жалуются, что письма, которые по ошибке попадают в Антикоррупционное бюро, ей не пересылают.

Напомним: Национальное антикоррупционное бюро образовано в апреле 2015 года. Председатель совета Независимой ассоциации банков Украины — Роман Шпек.