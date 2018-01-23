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В Нацполиции сообщили о количестве умышленных убийств, совершенных в 2017 году

23 января 2018 года Источник:LB.ua

В 2017 году на Украине произошло 1551 умышленное убийство, что на 10% меньше по сравнению с предыдущим годом. Почти 90% убийств были раскрыты. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

«Раскрытие убийств — это в первую очередь индикатор работы уголовного розыска. По этому показателю можно сделать выводы, как работают оперативные службы. Но мы смотрим и на то, как граждане воспринимают нашу работу. К сожалению, чаще всего общественное мнение формируется, исходя из расследований нескольких резонансных преступлений. При этом почти 90% раскрытых убийств мало кого интересуют. Это тщательная, кропотливая работа. Все бытовые убийства не «на слуху», но они раскрываются. Идет ежедневная работа уголовного розыска, о которой мало кто знает», — заявил начальник департамента уголовного розыска Сергей Тихонов.

В прошлом году полиция также зафиксировала 2024 факта нанесения тяжких телесных повреждений (раскрыты 91%) и 596 — телесных повреждений со смертельными последствиями (раскрыты 92%). Произошло 245 изнасилований (раскрыто 94%).

С.Тихонов заявил, что отмечается тенденция к снижению количества тяжких и особо тяжких преступлений. Число умышленных убийств уменьшилось на 10%, изнасилований — на 25%, избиений — на 8%, избиений со смертельными последствиями — на 12%.

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