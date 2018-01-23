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Стало известно, кто больше всего заработал через ProZorro в 2017 году

23 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Фармацевтический дистрибьютор «БаДМ-Б» по итогам 2017 года стал лидером по количеству выигранных тендеров в системе электронных закупок ProZorro — компания победила почти в 3 тыс. тендеров и заработала 533 млн гривен.

Второе и третье место заняли ООО «Украинский папир», которое выиграло 2,6 тыс. тендеров (277 млн гривен), и ООО «Альянс Эволюшн» — 2,2 тыс. тендеров (505 млн гривен). В пятерку лидеров по количеству выигранных тендеров также вошли ООО «Эпицентр К» (1,6 тыс. тендеров на 144 млн гривен) и ООО «Медицинский центр» Г.Т.К.» (1,4 тыс. тендеров на 269 млн гривен).

По сумме выигранных тендеров рейтинг возглавил «Нафтогаз». В 2017 году компания закрыла 18 тендеров на общую сумму 25,3 млрд гривен.

Компания ООО «Автомагистраль-Пивдень» заключила 92 тендера на 11,2 млрд гривен. Тройку лидеров замыкает ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» – 5,4 млрд гривен (112 тендеров). На пятом и четвертом месте — ООО «Интерпайп Украина» — 3,96 млрд гривен (72 тендера) и ООО «ПБС» — 3,84 млрд гривен (40 тендеров).

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