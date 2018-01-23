Сегодня 23 января 2018 года, 20:00

Законодательство должно защищать интересы кредитора на всех этапах существования компании — Леонид Антоненко, депутат Киевского городского совета

Модуль «Закон об ООО — постатейный анализ» Школы корпоративного права/M&A Legal High School открыл Леонид Антоненко, депутат Киевского городского совета.

Спикер рассказал о выборе организационно-правовой формы для ведения совместной деятельности.

«Существующие положения относительно корпоративного права критикуют за их чрезмерную императивность», — отметил лектор. Примером императивности является норма, регулирующая выход из общества с ограниченной ответственностью. Участник, желающий выйти из общества, может подать заявление-требование о выходе в самый не подходящий для компании момент. «Это наиболее необычная структура для мирового корпоративного права, которая и существует императивно», — считает г-н Антоненко.

На конкретных примерах в формате интерактивной дискуссии с аудиторией спикер продемонстрировал недостатки действующего законодательства в этой сфере.

К тому же, по словам Леонида Антоненко, украинские суды в своих решениях по-разному отвечают на вопрос, что считать имуществом компании.

Эти факторы и являются основными причинами, по которым иностранные холдинги имеют преимущества перед украинскими обществами с ограниченной ответственностью.

«Нельзя назвать нормальной ситуацию, когда участник в любой момент может выйти из общества. И в очередной редакции законопроекта об обществах с ограниченной ответственностью эта норма снова стала предметом широких дискуссий», — сообщил Леонид Антоненко.

По мнению лектора, в законопроекте содержится ряд достаточно странных норм. Одна из них касается оценки активов компании: такую оценку управляющий вправе провести без консультаций с участниками общества. Еще один минус — полная незащищенность прав кредиторов. «Эти моменты делают режим выхода из общества все более несовершенным», — уверен г-н Антоненко.

Рассказывая о мировых постулатах корпоративного права, лектор напомнил, что иностранное право в первую очередь защищает права кредиторов, и это — фундаментальные принципы корпоративного права.

«Законодательство должно защищать интересы кредитора на всех этапах существования компании», — резюмировал лектор.