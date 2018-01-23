Сегодня 23 января 2018 года, 19:58

Спикер подписал закон о допуске иностранных военных для учений на территории Украины в 2018 году

Спикер Верховного Совета Андрей Парубий подписал поддержанный народными депутатами проект закона (№7428) об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Как указано на сайте украинского парламента, «23.01.2018 года Закон подписан председателем Верховного Совета Украины… Закон направлен на подпись Президенту».

Согласно документу, на Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений Вооруженных сил, украинско-американские учения «Рэпид Трайдент–2018», украинско-американские учения «Си Бриз–2018», многонациональные учения «Светлая Лавина–2018», многонациональные учения «Чистое Небо–2018» и украинско-румынские учения «Ривериан–2018».

Документом предусмотрено, что многонациональные учения по подготовке подразделений Вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) в с.Старичи Яворовского района Львовской области на протяжении всего года (365 суток), в них будет участвовать в общей сложности 13 тыс. военнослужащих и 16 самолетов и вертолетов: 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, по 1,5 тыс. военнослужащих из ВС США и ВС других стран — членов НАТО, 10 самолетов и вертолетов Вооруженных сил Украины и по 3 — от ВС США и ВС стран НАТО.

Украинско-американские учения «Рэпид Трайдент–2018» пройдут в том же центре (МЦМБ) в промежутке с июня по ноябрь и будут длиться до 16 суток. От ВСУ в них будут участвовать до 2 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой и до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 10 тыс. военнослужащих и до 10 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО — столько же.

Украинско-американские учения «Си Бриз-2018» планируется провести в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, на Тендровской косе и военном порту г.Очаков, в Международном аэропорту «Одесса», Одесском морском торговом порту, морском торговом порту «Южный» в промежутке с июня по октябрь в течение 25 суток. От ВСУ в них будет участвовать до 1,5 тыс. военнослужащих с вооружением и техникой, до 30 кораблей, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 1 тыс. военнослужащих, до 10 кораблей, до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС стран НАТО — до 1,2 тыс. военнослужащих, до 10 кораблей, до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов.

Многонациональные учения «Светлая Лавина-2018» планируется провести в МЦМБ и на р.Тиса в течение 10 суток в промежутке с августа по октябрь 2018 года. В них планируется участие ВСУ (до 300 военнослужащих с вооружением и техникой), а также Вооруженных сил Венгрии, Румынии и Словакии (до 100 военнослужащих с вооружением и техникой от каждого государства).

Многонациональные учения «Чистое Небо–2018» состоятся на военных аэродромах ВСУ с мая по ноябрь и будут длиться до 14 суток. Предусмотрено участие до 350 военнослужащих ВСУ с вооружением и техникой и до 20 самолетов и вертолетов ВСУ. От ВС США предусмотрено участие до 250 военнослужащих и до 15 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО — до 100 военнослужащих и до 5 самолетов и вертолетов.

Украинско-румынские учения «Ривериан-2018» пройдут на р.Дунай и в акватории Черного моря, а также на территории Румынии в промежутке с апреля по ноябрь и будут длиться 20 суток. В них предусмотрено участие до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой (по 100 от Вооруженных сил Украины и Румынии) и до 10 кораблей (4 от Украины и 6 — от ВС Румынии), а также 2 самолета и вертолета от ВС Румынии.

Законопроект предусматривает допуск на территорию Украины соответствующих подразделений указанных государств для участия в учениях «в рамках военного сотрудничества».

18 января 2018 года парламент поддержал рассмотрение законопроекта №7428 по сокращенной процедуре и в тот же день принял его.