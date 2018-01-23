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Украина может получить упрощенный визовый режим с 20 странами — МИД

23 января 2018 года Источник:День

Украина ведет переговоры более чем с 20 странами относительно полной либерализации или частичном упрощении визового режима для украинцев. Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции.

«Сейчас мы ведем такие переговоры о полной либерализации или об упрощении визового режима с 20 странами. Надеемся в ближайшие два года достигнуть в этом существенного прогресса», — сказал он.

В то же время чиновник напомнил, что сейчас граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, без виз могут пересекать границы 85 стран.

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