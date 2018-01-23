Украина может получить упрощенный визовый режим с 20 странами — МИД

Украина ведет переговоры более чем с 20 странами относительно полной либерализации или частичном упрощении визового режима для украинцев. Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции.
«Сейчас мы ведем такие переговоры о полной либерализации или об упрощении визового режима с 20 странами. Надеемся в ближайшие два года достигнуть в этом существенного прогресса», — сказал он.
В то же время чиновник напомнил, что сейчас граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, без виз могут пересекать границы 85 стран.
Сохранить:
Контакты:
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»
Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!
ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: