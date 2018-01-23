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В Минфине сообщили о возможном выходе Украины на международный рынок капитала

23 января 2018 года Источник:epravda.com.ua

В первом полугодии 2018 года Украина может выйти на международный рынок капитала, выпустив евробонды. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

«Есть финансовые потребности, и, как министр финансов, я должен их удовлетворять. Каждый раз, когда рынки готовы, когда у нас есть оптимальное время, мы должны использовать рынок. У нас есть планы на этот год, и инвесторы ждут нас», — подчеркнул министр.

А.Данилюк добавил, что возможность выпуска евробондов может появиться до конца июня.

«Получение средств через продажу еврооблигаций не ослабляет стремление страны проводить реформы, которые требует от Киева основной кредитор — Международный валютный фонд», — уточнил политик.

Одно из требований МВФ — создание Антикоррупционного суда. Фонд раскритиковал президентский законопроект и недоволен тем, что документ не гарантирует независимость суда.

«Надеюсь, мы получим документ, который удовлетворит всех. Мы всегда серьезно смотрим на то, что предлагает нам МВФ. Особенно в вопросах, где у Украині меньше опыта. 2018 год — это не конец истории. У нас очень длительное сотрудничество с МВФ. И ясно, что мы будем продолжать работать вместе», — подчеркнул А.Данилюк.

Как известно, ранее глава Минфина заявил, что МВФ может прекратить сотрудничество с Украиной, если реформы не будут продолжены.

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