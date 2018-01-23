Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

ГПУ завершила следствие в отношении экс-судьи Соломенского райсуда

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении бывшего судьи Соломенского районного суда Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

«Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего судьи Соломенского районного суда г.Киева в завершенном покушении на завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, «служитель Фемиды» 26 января 2017 года получил от лица денежные средства в размере 22 тыс. долларов США за якобы решение им через заместителя министра юстиции вопроса о снятии существующих обременений в интересах последнего с объектов недвижимости путем изъятия информации об их обременениях из государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, не ставя перед собой цель фактически совершить такие действия.

ГПУ сообщила подозреваемому и его защитникам в уголовном производстве о завершении досудебного расследования и предоставила доступ к материалам, которыми владеет сторона обвинения.

По результатам открытия прокурором материалов досудебного расследования подозреваемому и его защитникам будет вручен обвинительный акт, направленный в ближайшее время на рассмотрение в суд.