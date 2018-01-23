Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

МЭРТ отрицает намерение обязать всех продавцов и поставщиков услуг устанавливать платежные терминалы

Проект постановления Кабинета Министров «Об утверждении требований к субъектам хозяйствования относительно принятия электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)» обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставлять клиентам возможность безналичного расчета, при этом не содержит требования об обязательной установке платежных терминалов.

Соответствующее разъяснение размещено на сайте Минэкономразвития.

«Это постановление — один из шагов в рамах политики правительства и Национального банка по увеличению безналичных расчетов… Оно обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставлять клиентам возможность оплатить товар или услугу безналичным способом: с использованием электронных платежных средств или через электронные платежные сервисы», — говорится в сообщении МЭРТ.

В то же время, подчеркивает ведомство, эта норма не обязывает всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы.

«Предприниматели могут организовать эти расчеты при помощи платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства. Например, оплату можно совершать через интернет-банкинг, платежные сервисы онлайн, с использованием mVisa QR-кода, через перевод со счета на счет и т.д.», — поясняет МЭРТ.

Как сообщалось, МЭРТ начал общественное обсуждение проекта постановления правительства, который поэтапно расширяет требование относительно предоставления возможности безналичного расчета клиентам на всех продавцов и поставщиков услуг до 1 января 2020 года.