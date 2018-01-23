Сегодня 23 января 2018 года, 19:59

Вице-премьер-министр рассказал о возможности монетизации субсидий для населения

Предприятия-поставщики услуг ЖКХ сейчас не могут отчитаться об объемах потребленных населением услуг, что делает невозможным на данном этапе начало процесса монетизации субсидий для населения. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Все зависит от внедрения системы учета предоставления услуг гражданам, а также способности предприятий-поставщиков услуг предоставлять управлениям социальной защиты ежемесячно информацию об оказанных услугах каждому субсидианту», — сказал вице-премьер.

По словам Розенко, несмотря на это, управления соцзащиты полностью готовы к началу процесса монетизации субсидий для населения.

«Мы готовы на 100%. В управлениях соцзащиты с переходом на денежные расчеты нет никаких проблем«», — отметил Розенко.

Напомним: 19 января вступил в силу приказ Министерства финансов от 04 января 2018 года №1 «О порядке проведения органами Казначейства расчетов, предусмотренных пунктом 81 Порядка финансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения за счет субвенций из государственного бюджета, утвержденного постановлением КМУ от 04.03.2002 г. № 256, и взаимодействия участников таких расчетов».