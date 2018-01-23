Украина перейдет на трехлетнее планирование экономики — Минфин

Министерство финансов уже на ближайшем заседании правительства вынесет на рассмотрение Кабинета Министров разработанные изменения в Бюджетный кодекс с целью закрепления на законодательном уровне нового эффективного механизма управления бюджетным процессом — среднесрочного бюджетного планирования на всех уровнях бюджетной системы. Об этом сообщает пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.
«В новом году Минфин уже начал работу над формированием Бюджетной декларации на 2019 — 2021 годы. Это ключевой элемент среднесрочного бюджетного планирования, которое Минфин вводит на Украине. Уже на ближайшем заседании правительства Минфин вынесет на рассмотрение Кабинета Министров разработанные изменения в Бюджетный кодекс, чтобы закрепить на законодательном уровне новый эффективный механизм управления бюджетным процессом — среднесрочное бюджетное планирование на всех уровнях бюджетной системы», — говорится в сообщении.
В министерстве считают, что это революционный шаг, ведь переход от годичной к трехгодичной перспективе бюджетного планирования – это системное изменение бюджетной политики, которая обеспечивает стратегический подход к определению приоритетных мероприятий и эффективное распределение ресурсов.
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