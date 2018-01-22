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Обращение в Антирейдерскую комиссию может стать эффективным способом защиты, но клиент о рисках должен быть предупрежден — Елена Перцова, руководитель судебной практики Pavlenko Legal Group

Когда клиент сталкивается с рейдерским захватом, юристы предпринимают все средства защиты. Антирейдерская комиссия vs суд — все «за» и «против» этих способов защиты проанализировала руководитель судебной практики Pavlenko Legal Group Елена Перцова в рамках модуля «Споры в сфере государственной регистрации» Школы судебной практики Legal High School.

Г-жа Перцова подчеркнула, что Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (Антирейдерская комиссия) — это не суд, Комиссия не руководствуется процессуальными кодексами, а нормативные акты, регулирующие ее деятельность, изменяются довольно часто (раз в полгода-год), поэтому изменения нужно отслеживать.

Что нужно знать о полномочиях Комиссии? Срок на обжалование регистрационных действий составляет 60 дней с даты принятия обжалуемого решения или с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении его права; Комиссия не решает спор о праве, а обжалованию подлежат только те регистрационные действия, которые совершены с формальным нарушением закона (таких случав на практике, по словам лектора, не так уж и много); наличие судебного спора исключает возможность удовлетворения жалобы; решение Комиссии может быть обжаловано в суде.

Елена Перцова обратила внимание на то, что при подаче жалобы в Комиссию жалобщик должен указать на наличие или отсутствие судебного спора, по результатам которого возможна отмена регистрационного действия. «Наличие судебного спора исключает возможность удовлетворения жалобы, но не ее подачу», — обратила внимание г-жа Перцова.

Затем спикер проанализировала судебную практику относительно обжалования решений Комиссии. Она привела позитивные примеры (когда решения Комиссии устояли в суде) и негативные (решения были отменены). В частности, к первой категории относятся определения ВАСУ от 10 октября 2017 года по делу № 826/19302/16 и от 20 июня 2017 года по делу № 826/7752/16. Более подробно остановимся на негативных примерах. Г-жа Перцова выделила несколько блоков таких решений, и первый касается сроков: «Корпорация «Феномен» была уведомлена о решении государственного регистратора относительно государственной регистрации прав и их обременений еще до 12 ноября 2015 года, таким образом, она пропустила установленный 30-дневный срок на обжалование решения государственного регистратора» (определение ВАСУ от 9 марта 2017 года, дело № 826/3736/16; 30-дневный срок обжалования был предусмотрен предыдущим законодательством). Или другой пример: «Сравнительный анализ терминов «узнал» и «мог узнать» дает основания для вывода о презумпции возможности и обязанности лица знать о состоянии своих имущественных прав, а потому доказывания факта, в связи с которым лицо не знало о нарушении своего права и именно по этой причине не обратилось за его защитой в суд, недостаточно» (постановление Окружного административного суда г.Киева от 18 апреля 2017 года, дело № 826/19071/16).

Следующий блок связан с вопросами уведомления о рассмотрении жалобы. Этот процесс урегулирован Порядком №1128 (уведомление осуществляется посредством почтовой связи, направления телефонограммы и размещения объявления на сайте Комиссии). Елена Перцова отметила, что Комиссия считает вполне нормальной ситуацию, когда объявление о заседании размещается на сайте за день до заседания, но такая позиция приемлема разве что для стороны жалобщика, а оппоненты фактически могут даже не иметь текста жалобы. В одном из дел суд обратил внимание на то, что Порядком №1128 и нормами действующего законодательства не утверждена форма объявления на официальном веб-сайте Минюста. «Следовательно, доводы истца о ненадлежащем уведомлении его как заинтересованного лица опровергаются материалами дела» (постановление Окружного административного суда г.Киева от 27 июля 2017 года, дело № 826/1931/17).

Наличие судебного спора, по словам лектора, является «коварной проблемой». «Опытные рейдеры», предположив, что вы обратились в Комиссию, сразу после захвата инициируют спор о праве (результаты которого не приведут к серьезным последствиям для рейдера) с тем, чтобы аргументировать свою позицию «наличием судебного спора» в Комиссии», — поделилась наблюдениями Елена Перцова.

Как же правильно обжаловать решения? Г-жа Перцова назвала неправильным способом защиты обращение с требованиями о признании противоправным и отмене заключения Комиссии (суды считают, что заключения Комиссии имеют рекомендательный характер, следовательно, не являются обязательными для принятия Минюстом приказов). Правильная формулировка искового требования — признать противоправным и отменить приказ Министерства юстиции Украины.

Почему обжаловать решения в Комиссии все же стоит? Получив позитивное решение Комиссии, рейдер, скорее всего, не будет обжаловать его в судебном порядке, так как понимает, что решение в суде устоит. Но все же некоторые риски есть: от юристов не всегда зависит, будет ли обжаловано решение Комиссии в суде (и устоит ли оно там). Юристы должны понимать, что обращение в Комиссию может быть эффективным способом защиты, но клиент о рисках должен быть предупрежден.

Куда же обращаться за защитой? Комиссия рассматривает жалобу максимум 45 дней, решение исполняется сразу, а за подачу жалобы не взимается судебный сбор. Суд решает спор в течение 121 дня (в первой инстанции + до 60 дней апелляции), нужно ждать вступления решения в силу, к тому же за подачу иска следует уплатить судебный сбор. Елена Перцова считает, что между Комиссией и судом целесообразнее ставить не знак «vs» (лат. versus — «против»), а знак «плюс».