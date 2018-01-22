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Украина с 2014 года денонсировала 35 соглашений с Россией

22 января 2018 года Источник:LB.ua

Украина денонсировала 35 соглашений с Россией, начиная с 2014 года, когда РФ захватила Крым и начала военные действия на Донбассе. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«По состоянию на конец 2017 года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные, межведомственные. И в ближайшее время будут денонсированы еще восемь. Будем последовательно продолжать эту работу», — заявил он.

Напомним, что в конце осени 2017 года Кабинет Министров Украины прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения.

Также было прекращено действие межправительственного соглашения о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

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