МИД подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушениях в Крыму и на востоке Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина до 12 июня должна подать в Международный суд ООН меморандум, в котором будет четко определен весь объем нарушенных прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму, а также все вопросы, связанные с финансированием терроризма на востоке Украины. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Киеве.
Г-жа Зеркаль отметила, что в этом направлении МИД сотрудничает с различными украинскими и международными ведомствами, в том числе с омбудсменом, прокуратурой и другими правоохранительными органами.
По ее словам, катастрофа малайзийского авиалайнера рейса МН17 над Донбассом будет рассматриваться как отдельный кейс.
«Также мы сотрудничаем с общей группой следователей, которая была создана пятью странами (это Голландия, Бельгия, Малайзия, Украина и Австралия). И в ходе этого расследования уже принято решение о создании отдельного суда относительно ответственности России за эту трагедию», - заявила Е.Зеркаль.
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