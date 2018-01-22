Сегодня 22 января 2018 года, 19:49

МИД подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушениях в Крыму и на востоке Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина до 12 июня должна подать в Международный суд ООН меморандум, в котором будет четко определен весь объем нарушенных прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму, а также все вопросы, связанные с финансированием терроризма на востоке Украины. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Киеве.

Г-жа Зеркаль отметила, что в этом направлении МИД сотрудничает с различными украинскими и международными ведомствами, в том числе с омбудсменом, прокуратурой и другими правоохранительными органами.

По ее словам, катастрофа малайзийского авиалайнера рейса МН17 над Донбассом будет рассматриваться как отдельный кейс.

«Также мы сотрудничаем с общей группой следователей, которая была создана пятью странами (это Голландия, Бельгия, Малайзия, Украина и Австралия). И в ходе этого расследования уже принято решение о создании отдельного суда относительно ответственности России за эту трагедию», - заявила Е.Зеркаль.