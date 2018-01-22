В Госказначействе назвали сумму остатков на едином счете

По состоянию на 1 января 2018 года остатки на едином казначейском счете составляют 5 млрд 98 млн грн. Об этом сообщила руководитель Госказначейства Татьяна Слюз.
«По состоянию на 1 января 2017 года на едином казначейском счете было 14,7 млрд грн, а по состоянию на 1 января 2018 — 5 млрд 98 млн», — сообщила она.
В то же время Т.Слюз обратила внимание на то, что остатки на едином казначейском счете — это средства гривневые, но есть еще средства, которые учитываются в валюте, и их объем увеличился.
«Средств в валюте, которые отображаются в отчетности как гривна, у нас 63 млрд, а в 2016 году было гораздо меньше», — отметила она.
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