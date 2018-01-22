Сегодня 22 января 2018 года, 19:49

В 2016 году многие жалобы в Антирейдерскую комиссию касались захвата корпоративных прав, в 2017-м — захвата земли — Елена Сукманова, замминистра юстиции Украины

В рамках модуля «Споры в сфере государственной регистрации» Школы судебной практики Legal High School заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова рассказала об особенностях обжалования отдельных регистрационных действий.

Она напомнила, что в результате реформы децентрализации появились новые субъекты регистрационных действий, в числе которых — нотариусы и специально аккредитованные субъекты. Передав регистрационные действия на места, государство просто не могло оставить эти процессы без внимания, и на Министерство юстиции Украины были возложены функции по осуществлению двух видов контроля — это рассмотрение жалоб и мониторинг регистраторов. Спикер отметила, что обжаловать действия в сфере госрегистрации можно в суде (этот способ существовал и ранее) и в Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (так называемая Антирейдерская комиссия — аналог инстанции административного обжалования). При выборе юридической стратегии г-жа Сукманова рекомендует сначала обращаться в Комиссию, так как это более быстрый способ разрешения конфликта, а если желаемого результата достичь не удастся, то следует обращаться в суд.

Среди регистрационных действий, которые обжалуются наиболее часто, Елена Сукманова выделила следующие: регистрационные действия, направленные на отчуждение имущества при наличии запретов в государственных реестрах; регистрация изменений в сведениях о юридическом лице относительно изменения собственников и руководителей такого юридического лица; регистрационные действия, совершенные в порядке обращения взыскания на предмет ипотеки; регистрационные действия относительно договора аренды земли и его расторжения.

Лектор подчеркнула, что в 2016 году 80% жалоб в Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации касались захвата корпоративных прав. Но в конце 2016 года вступили в силу изменения в законодательстве о госрегистрации, усилена специальная защита ключей регистраторов, введена уголовная ответственность, а также внесены другие новации, которые повлияли на уменьшение случаев захвата корпоративных прав. В 2017 году, по словам г-жи Сукмановой, поступило очень много жалоб, касающихся захвата земли.

В числе самых распространенных ошибок регистраторов при регистрации прав и их обременений заместитель министра юстиции назвала нарушение обязанности приобщения в полном объеме к заявлению в соответствующем разделе государственного реестра прав электронных копий документов; нарушение последовательности действий во время проведения государственной регистрации вещных прав и их обременений, внесения изменений в госреестр прав; нарушение требований законодательства относительно территории осуществления полномочий проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и др.

Елена Сукманова проанализировала и самые типичные ошибки жалобщиков при обращении в Комиссию: отсутствие обстоятельств, которыми жалобщик обосновывает свои требования (к примеру, в деле о рейдерском захвате земли приобщения одной копии договора аренды земельного участка недостаточно, нужно извлечение из ГЗК, подтверждающее, что договор расторгнут не был); истечение установленного законом срока подачи жалобы (60 дней с даты принятия обжалуемого решения или с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении его права); подача жалобы на решение о государственной регистрации права собственности, полученного на основании решения суда; отсутствие удостоверенных копий документов, подтверждающих факт нарушения прав жалобщика; вопросы, поднятые в жалобе, не касаются принятия решений о государственной регистрации; отсутствие даты составления жалобы; отсутствие в жалобе реквизитов обжалуемого решения государственного регистратора; наличие судебного производства по спору между сторонами по одним и тем же вопросам, предмету и основаниям.

В завершение лекции г-жа Сукманова сделала обзор некоторых судебных решений по искам, касающимся действий и решений Комиссии (относительно несвоевременного уведомления заинтересованных лиц о дате, времени и месте рассмотрения жалобы, относительно нарушений сроков обращения в Комиссию), а слушатели Школы поработали над практическим заданием.