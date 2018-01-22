Чиновники начали декларировать криптовалюту — Opendatabot

За последние два года 57 госслужащих зарегистрировали биткоины как нематериальные активы. Об этом сообщает Opendatabot.
Отметим, что наибольшее количество владельцев биткоина работают в Одесском областном совете, на втором месте — Верховный Совет Украины.
Суды, рассматривая споры о виртуальных расчетах, приходят к единогласному мнению, что криптовалюта не является ни вещью, ни имущественными правами и вообще не несет в себе никаких материальных признаков. НАПК никаких решений или разъяснений по этому вопросу не принимал. Следовательно, согласно букве закона, у декларанта отсутствует обязанность декларировать биткоины. В соответствии с духом закона, пока биткоин не признан деньгами, он имеет все признаки нематериального актива, который должен указываться в разделе 8 (Нематериальные активы), отмечают эксперты. «Сложность для анализа заключается в том, что чиновники должны указывать количество нематериального актива или их цену. Соответственно, мы не можем точно знать, указывали чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне», — объясняет Алексей Иванкин, руководитель Opendatabot.
Также эксперты указывают на то, что использование чиновниками криптовалюты может увеличивать риск коррупции.
Сохранить:
Контакты:
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»
Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!
ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: