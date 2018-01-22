Сегодня 22 января 2018 года, 19:49

Чиновники начали декларировать криптовалюту — Opendatabot

За последние два года 57 госслужащих зарегистрировали биткоины как нематериальные активы. Об этом сообщает Opendatabot.

Отметим, что наибольшее количество владельцев биткоина работают в Одесском областном совете, на втором месте — Верховный Совет Украины.

Суды, рассматривая споры о виртуальных расчетах, приходят к единогласному мнению, что криптовалюта не является ни вещью, ни имущественными правами и вообще не несет в себе никаких материальных признаков. НАПК никаких решений или разъяснений по этому вопросу не принимал. Следовательно, согласно букве закона, у декларанта отсутствует обязанность декларировать биткоины. В соответствии с духом закона, пока биткоин не признан деньгами, он имеет все признаки нематериального актива, который должен указываться в разделе 8 (Нематериальные активы), отмечают эксперты. «Сложность для анализа заключается в том, что чиновники должны указывать количество нематериального актива или их цену. Соответственно, мы не можем точно знать, указывали чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне», — объясняет Алексей Иванкин, руководитель Opendatabot.

Также эксперты указывают на то, что использование чиновниками криптовалюты может увеличивать риск коррупции.