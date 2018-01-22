В ПАСЕ избрали нового президента

Микеле Николетти (Италия) сегодня был избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.
Он стал 31-м президентом Ассамблеи с 1949 года и вторым итальянцем, занимающим этот пост. Как сообщается, кандидат был только один. В соответствии с процедурой председатель ПАСЕ назначается на один год, срок полномочий может быть продлен один раз.
В своем инаугурационном обращении избранный президент призвал к усилению единства Совета Европы «как единственного европейского института, объединяющего 47 стран вокруг ценностей прав человека, демократии, верховенства закона и принятия его Европейского суда».
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