Сегодня 22 января 2018 года, 19:49

В ПАСЕ избрали нового президента

Микеле Николетти (Италия) сегодня был избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Он стал 31-м президентом Ассамблеи с 1949 года и вторым итальянцем, занимающим этот пост. Как сообщается, кандидат был только один. В соответствии с процедурой председатель ПАСЕ назначается на один год, срок полномочий может быть продлен один раз.

В своем инаугурационном обращении избранный президент призвал к усилению единства Совета Европы «как единственного европейского института, объединяющего 47 стран вокруг ценностей прав человека, демократии, верховенства закона и принятия его Европейского суда».