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В НАПК рассказали, как распределили бюджетные деньги на финансирование уставной деятельности политпартий

22 января 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило 513 671 300 тысяч гривен из госбюджета на финансирование уставной деятельности 6 политических партий в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, средства на финансирование уставной деятельности получат:

«Народный фронт» — 132 080,301 тыс. грн;

«Блок Петра Порошенко» — 130 184,854 тыс. грн;

«Объединение «Самопомощь» — 65 462,270 тыс. грн;

«Оппозиционный блок» — 56 262,418 тыс. грн;

«Радикальная партия Олега Ляшко» — 44 427,431 тыс. грн;

«ВО «Батькивщина» — 33 886,896 тыс. грн.

В Нацагентстве добавляют, что «Самопомощь» дополнительно получит 51 367,13 тыс. грн (10%) государственного финансирования за то, что количество представителей одного пола не превышает двух третей от общего числа народных депутатов, избранных от этой политической партии.

Отмечается, что финансирование получат те партии, за которые на последних внеочередных выборах народных депутатов в едином общегосударственном многомандатном избирательном округе было отдано не менее 5% действительных голосов избирателей.

Также сообщается, что указанные средства партии будут получать ежеквартально в течение года.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции согласовало предоставление более 110 миллионов гривен из госбюджета для финансирования уставной деятельности в IV квартале 2017 года 6 политических партий, представленных в парламенте.

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