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В Офисе крупных налогоплательщиков сообщили, как повлияет на госбюджет введение налога на выведенный капитал

22 января 2018 года Источник:Українські Новини

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы допускает, что потери госбюджета при введении налога на выведенный капитал могут составить 80 млрд гривен. Об этом сообщил руководитель офиса Евгений Бамбизов.

«Я бы осторожно подходил к вопросу введения налога на выведенный капитал. Первое: у нас в 2017 году были беспрецедентные темпы роста по декларированию налога на прибыль крупными налогоплательщиками. Объем декларирования вырос на 46% по сравнению с 2016 годом. Что касается уплаты, то мы превысили уровень 2016 года в 2017-м на 30%. Это серьезные деньги. Поэтому расчеты, которые приводят некоторые эксперты, относительно того, что потери могут составлять около 20-30 млрд гривен, не совсем правдоподобны. Если такие темпы роста по декларированию и уплате налога на прибыль будут сохраняться, то потери могут составить около 80 млрд гривен, а то и больше», — сказал он.

При этом Е.Бамбизов отметил, что многие эксперты и специалисты, которые активно пытаются лоббировать введение налога на выведенный капитал забывают, что налогом на выведенный капитал придется заменить два других налога.

«Не только налог на прибыль, но и налог на выплату доходов нерезидентам, так сказать, налог на репатриацию. Почему-то об этом никто не вспоминает. Между тем крупный бизнес платит около 5 млрд гривен в год только налога на репатриацию», — подчеркнул руководитель офиса.

Третьим аргументом является то, что сегодня вопросы двойного налогообложения четко регламентированы и закреплены в конвенциях об избежании двойного налогообложения.

Это огромный пласт международных отношений, который, к сожалению, тоже должен быть пересмотрен в случае введения нового налога.

При этом г-н Бамбизов отметил, что остается открытым вопрос относительно убытков, которые понесут все крупные налогоплательщики.

«Мы понимаем, что часть убытков были созданы в целях оптимизации налогообложения. Но огромная часть убытков образовалась действительно вследствие инвестиций или получения кредитов для развития бизнеса. В результате девальвации национальной валюты предприятия понесли огромные убытки. Все эти убытки тоже будут аннулированы. Рисков введения налога на выведенный капитал очень много. Хотя, конечно, надо признать и очевидные плюсы. Здесь необходимо принять взвешенное решение. Готовы ли мы идти на серьезные потери в наполнении госбюджета, есть ли компенсаторы и не лягут ли они дополнительной нагрузкой на плечи налогоплательщиков?» — подытожил он.

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