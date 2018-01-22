Сегодня 22 января 2018 года, 19:49

Spenser & Kauffmann анонсирует образовательный социальный проект

Spenser & Kauffmann анонсирует образовательный проект для студентов юридических факультетов. Как отмечают в компании, это стипендиальный конкурс в сфере International Corporate and Tax Structuring, который будет проводиться на английском и украинском языках и направлен на проверку знаний студентов по вопросам корпоративного, налогового, международного частного права и структурирования бизнеса.

Конкурс состоит из четырех этапов:

1) регистрация и подача заявок;

2) написание юридического меморандума и opinion letter;

3) определение 10 финалистов комиссией Spenser & Kauffmann;

4) награждение финалистов и объявление 3 победителей.

Валентин Загария, управляющий партнер Spenser & Kauffmann, не скрывает своего энтузиазма относительно успешной реализации проекта в этом году, поскольку команда фирмы начала работу в новом усиленном составе: «Главной целью проекта является предоставление практических знаний, которых не хватает в программах университетов. Мы обучаем студентов «погружаться глубже» в юридические вопросы, изучать международные конвенции, договоры, обращаться к практике международного права и арбитража».

Напомним: по статистике последних двух лет, фирма поддержала более 20 студентов, 10 из них получили возможность пройти стажировку в фирме с перспективой последующего трудоустройства.