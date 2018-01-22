Сегодня 22 января 2018 года, 19:49

Правильное определение предмета иска и избрание способа защиты — залог успеха в суде — Татьяна Дроботова, судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС

Споры, связанные с регистрацией ипотеки, в ходе модуля «Споры в сфере государственной регистрации» Школы судебной практики Legal High School проанализировала судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Татьяна Дроботова. По ее словам, залогом успеха (на 70–80%) в суде являются правильное определение предмета, оснований иска и избрание правильного способа защиты.

Судья напомнила, что ипотека — это вид обеспечения исполнения обязательства недвижимым имуществом, которое остается во владении и пользовании ипотекодателя, в случае неисполнения должником обеспеченного ипотекой обязательства ипотекодержатель имеет право на удовлетворение своих требований за счет предмета ипотеки преимущественно перед другими кредиторами этого должника в порядке, установленном законом. Ипотекой может быть обеспечено исполнение существующего обязательства или удовлетворение требования, которое может возникнуть в будущем на основании договора, вступившего в силу. Ипотека имеет производный характер от основного обязательства и является действительной до прекращения основного обязательства или до окончания срока действия ипотечного договора.

Татьяна Дроботова подчеркнула, что основная ошибка, которую делают стороны, обращаясь в суд, — ненадлежащее оформление договоров ипотеки или других правоустанавливающих документов. Так, судья напомнила, что ипотечный договор заключается между одним или несколькими ипотекодателями и ипотекодержателем в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. В случае несоблюдения нотариальной формы договор является ничтожным. Также она напомнила, что обременение недвижимого имущества ипотекой подлежит государственной регистрации в соответствии с законом.

Затем лектор проанализировала практику Верховного Суда Украины. Так, в одном из решений от 13 сентября 2017 года ВСУ отметил, что законодательство Украины предоставляет три способа реализации права на удовлетворение обеспеченных ипотекой требований кредитора путем обращения взыскания на предмет ипотеки: судебный — на основании решения суда и два внесудебных — на основании исполнительной надписи нотариуса и согласно договору об удовлетворении требований ипотекодержателя. При этом договор об удовлетворении требований ипотекодержателя или соответствующая оговорка в ипотечном договоре, предусматривающая передачу ипотекодержателю права собственности, является основанием для регистрации права собственности ипотекодержателя на недвижимое имущество.

В постановлении от 6 июля 2016 года ВСУ сделал следующий вывод: исполнение обеспечительного обязательства, возникающего из ипотеки, заключается в реализации ипотекодержателем (кредитором) права на удовлетворение требований за счет переданного должником в ипотеку имущества преимущественно перед другими кредиторами этого должника. Суть этого права в том, что оно позволяет удовлетворить требования кредитора даже в случае неисполнения должником своего обязательства в силу компенсационности этого права за счет ипотечного имущества и установленного законом механизма осуществления кредитором своего преимущественного права, независимо от перехода права собственности на это имущество от ипотекодателя к другому лицу (в том числе и в случае недоведения до этого лица информации об обременении имущества).

Татьяна Дроботова подчеркнула, что в суды часто поступают иски об обжаловании действий государственных регистраторов. В этом контексте она посоветовала правильно определять предмет и основания иска: сторона должна четко понять для себя, что она хочет получить в резолютивной части решения, так как в случае удовлетворения иска именно резолютивная часть решения будет исполняться. Нужно ответить на вопрос: защитит ли избранный способ защиты нарушенное право? Лектор акцентировала внимание на том, что лишь один факт отмены государственной регистрации не свидетельствует о недействительности договора. А если ставить вопрос исключительно о недействительности договора, то запись из государственного реестра сама по себе не исчезнет. Судья посоветовала слушателям Школы судебной практики никогда не оставлять без внимания факты неисполнения судебных решений и обращаться с иском об обжаловании действий/бездействия государственного регистратора — это послужит страховкой для дальнейшей защиты прав собственности.

Также важна формулировка искового требования относительно записи в госреестре, ведь «обязательство внести изменения в госреестр» может быть вообще никогда не исполнено — в этом отдают себе отчет многие. Г-жа Дроботова отметила, что в одном из исков сторона требовала признать недействительной запись в госреестре, но суды отказали в удовлетворении требования, поскольку законодательство не предусматривает такого способа защиты.

В ходе диалога со слушателями лектор отметила, что вопросов относительно применения положений новых процессуальных кодексов возникает у судей даже больше, чем у юристов. Она посоветовала следить за совещаниями кассационных судов в составе ВС, где на повестку дня выносятся самые актуальные вопросы.

Татьяна Дроботова резюмировала, что судебная практика в спорах, связанных с регистрацией ипотеки, была довольно разнообразной. Если говорить о дальнейшем развитии практики, то «неоднородные вопросы» будут переданы на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда для выработки единой практики — это крайне важно для всех юрисдикций.