Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 января 2018 года, 19:50

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ начнет публиковать итоги обсуждения решений по учетной ставке

22 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Национальный банк планирует начать обнародование итогов дискуссии членов комитета по монетарной политике относительно уровня учетной ставки для повышения прозрачности и предсказуемости монетарной политики.

В НБУ отметили, что пресс-релизы о решениях по монетарной политике, которые в настоящее время являются основным инструментом коммуникаций на эту тему, отражают консенсусную позицию правления Национального банка.

«Однако для дальнейшего усиления прозрачности монетарной политики Нацбанк планирует по примеру передовых центробанков-таргетеров инфляции начать опубликование описания дискуссии между членами комитета по монетарной политике, которая предшествовала принятию решения», — сообщили в НБУ.

Регулятор заявляет, что такая публикация направлена на усиление понимания участниками рынка логики и мотивации монетарных решений правления НБУ, а также повысит способность участников рынка прогнозировать дальнейшие изменения в монетарной политике НБУ.

«Это будет способствовать усилению действия процентного канала трансмиссионного механизма и более эффективному управлению инфляционными ожиданиями», — пояснил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

В Национальном банке Украины напомнили, что комитет по монетарной политике является консультативным внутренним органом НБУ, созданным с целью обмена информацией и мнениями относительно формулирования и реализации монетарной политики для обеспечения ценовой стабильности. В состав комитета входит глава НБУ, другие члены правления НБУ, а также директора департаментов монетарной политики и экономического анализа, открытых рынков, финансовой стабильности, статистики и отчетности. Заседания комитета проводятся накануне заседаний правления НБУ по монетарным вопросам.

Новый документ «Итоги дискуссии членов комитета по монетарной политике относительно уровня учетной ставки» будет содержать обезличенную позицию всех членов комитета по необходимому монетарному решению и соответствующую аргументацию. Он будет публиковаться регулярно в разделе «Монетарная политика» на 11-й день после принятия решения по монетарной политике. Первое обнародование итогов состоится по результатам комитета, запланированного на 23-24 января 2018 года, и ожидается 5 февраля этого года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (1047) от 16/01/18 Свежий номер

Корпоративное право

№ 3 (1047)
Государство и юристы

Шесть и достоинство

Отрасли практики

Процессуальные лишения

Судебная практика

В негативном совете

Тема номера:

Игра с интересом

Архив голосованийVox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • aequo
Пресс-релизы

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом