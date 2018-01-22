Сегодня 22 января 2018 года, 19:50

ВАСУ прекращает предоставлять информацию о движении дела с помощью приложения Viber

На сайте Высшего административного суда Украины обнародована информация о прекращении предоставления информации о движении дела посредством приложения Viber по телефону (067) 301-95-95.

«В связи с прекращением процессуальной деятельности Высшего административного суда Украины 15 декабря 2017 года и началом процедуры его ликвидации прекращается предоставление информации о движении судебных дел участникам судебного процесса с помощью приложения Viber по телефону (067) 301-95-95», — отметили в ВАСУ.

Также на сайте суда напомнили, что с 15 декабря 2017 года начал свою деятельность Верховный Суд, в который будут переданы все не рассмотренные Высшим административным судом жалобы и заявления. Узнать о движении дел и жалоб в Верховном Суде можно по единому номеру контакт-центра 0-800-501-492. Официальный сайт Верховного Суда.