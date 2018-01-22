Стало известно, когда Киев введет электронные билеты в наземном транспорте

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» намерено внедрить систему электронного билета в наземном городском транспорте во втором квартале 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
До конца 2018 года система будет работать в переходном режиме — с постепенным переходом на работу с новыми техническими средствами.
На данный момент проводятся проектные и подготовительные работы по монтажу комплектов технических средств автоматизированной системы оплаты проезда электронным билетом (АСОП).
Поставка технических средств АСОП состоит из двух этапов. Первый этап пройден — технические средства в количестве 500 единиц для движимого состава и 300 единиц приборов учета уже прибыли на склады предприятия. Второй этап включает поставку до конца марта 1000 комплектов техсредств АСОП.
Напомним: тендер на монтаж оборудования, необходимого для введения электронных билетов в столичном транспорте, за 365 млн гривен в 2017 году выиграла компания «Амрита Комплексные Решения» (Киев).
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