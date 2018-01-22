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Суд отказался передать медиахолдинг UMH Group Нацагентству по возврату активов

22 января 2018 года Источник:LB.ua

Печерский районный суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH Group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Об этом говорится в материалах суда.

Отмечается, что арест на активы был наложен в рамках уголовного производства против владельца «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

Все арестованное недвижимое, движимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности медиахолдинга признаны Генпрокуратурой вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Прокуратура отмечает, что передача имущества холдинга в управление Нацагентству является объективной необходимостью с целью исключения возможности подозреваемого продолжать получать незаконные доходы и материальные блага.

Суд отказал Генпрокуратуре, отметив, что прокурор не предоставил доказательств, которые подтверждают, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума (около 350 тыс. гривен), как и доказательств обращения к владельцу указанного имущества о получении согласия на его передачу Нацагентству.

Кроме того, суд отметил, что ценные бумаги, корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности не подпадают под определение вещественных доказательств в уголовном производстве, поскольку не являются материальными объектами, которые могут сохранить следы преступлений.

Напомним: в декабре прошлого года Печерский суд г.Киева арестовал имущество, акции и корпоративные права ряда компаний медиахолдинга UMH Group. В частности, суд арестовал корпоративные права ООО «Украинская медиа группа», ООО «ТРК «Киевские ведомости», ООО «Радіо «Довіра», ООО «Кулінарний канал», ООО «Бигмир Интернет», ООО «Бигмир Онлайн», ООО «Известия Украина», дочернего предприятия «Лаунж ФМ», ООО «Корhеспондент». Также арестованы акции ЧАО «Наше Радио», ЧАО «КП в Украине», ПАО «КП Медиа».

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