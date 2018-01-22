Сегодня 22 января 2018 года, 19:49

Со вступлением в силу новых кодексов подход законодателя к решению вопросов о компетенции суда той или иной юрисдикции изменился — Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп»

Школа судебной практики Legal High School продолжает свою работу. В рамках модуля «Споры в сфере государственной регистрации» руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский проанализировал вопросы разграничения юрисдикций в делах об обжаловании регистрационных действий. Судебная практика, по его словам, дает разные определения термину «юрисдикция», исходя из различных толковых словарей, а в действующем законодательстве это определение отсутствует. Пример из судебной практики: юрисдикция — это полномочия по предоставлению правовой оценки фактам, рассмотрению правовых вопросов, или другое определение: юрисдикцией является компетенция судебных органов по рассмотрению гражданских, уголовных, хозяйственных, административных дел и дел об административных правонарушениях, то есть судебных дел, которые данный суд вправе рассмотреть и принять судебные решения.

Ранее Кодекс административного судопроизводства Украины не содержал даже определения термина «публично-правовой спор». Именно с этим нередко были связаны случаи отмены Высшим административным судом Украины и (или) Верховным Судом Украины позитивных решений первой и апелляционной инстанций по делам об обжаловании действий государственного регистратора.

Андрей Чехонадский выделил признаки принадлежности дела к юрисдикции административных судов: отсутствие спора о праве (то есть должна быть ситуация, при которой правовые основания приобретения права собственности на объекты недвижимого имущества истцом и третьими лицами в порядке гражданского/хозяйственного судопроизводства не обжалуются) и обжалование властных, управленческих решений, действий, бездействия государственного регистратора (то есть предмет спора должен касаться проверки правомерности действий ответчика). К такому заключению, в частности, пришел Верховный Суд Украины в постановлении от 24 мая 2017 года (дело №6-843цс17).

В этом контексте лектор вспомнил о решениях Европейского суда по правам человека. Так, Европейский суд дал определение термину «установленный законом» еще в 1978 году (дело «Занд против Австрии»), позже этот концепт нашел свое отображение в деле «Сокуренко и Стригун против Украины». В частности, Европейский суд отметил, что фраза «установленный законом» распространяется не только на правовую основу существования «суда», но и на соблюдение таким судом определенных норм, регулирующих его действия. В своих оценках суд пришел к выводу, что не может считаться судом, «установленным законом», национальный суд, который не имел юрисдикции рассматривать дела некоторых заявителей, руководствуясь практикой, не урегулированной законом.

Г-н Чехонадский подчеркнул, что со вступлением в силу новых процессуальных кодексов подход законодателя к решению вопросов о компетенции суда той или иной юрисдикции изменился. Фактически в кодекс были имплементированы правовые позиции и наработки ВСУ. Так, юрисдикция административных судов распространяется на публично-правовые споры: в частности, на споры физических или юридических лиц с субъектом властных полномочий относительно обжалования его решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов), действий или бездействия, кроме случаев, когда для рассмотрения таких споров законом установлен другой порядок судебного производства.

Кроме того, спикер остановился на особенностях обжалования решений, действий и (или) бездействия исполнителя как государственного регистратора. С 13 декабря 2015 года (со вступлением в силу новой редакции законодательства о государственной регистрации) государственный исполнитель (частных тогда еще не было) получил полномочия государственного регистратора — при государственной регистрации обременений, наложенных во время принудительного исполнения решений в соответствии с законом.

Помимо обжалования в суде решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации могут быть обжалованы в Министерстве юстиции Украины и его территориальных органах. Процедура административного обжалования решений государственного регистратора введена с 1 января 2016 года в рамках реформирования действующего законодательства.