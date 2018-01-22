Сегодня 22 января 2018 года, 19:49

Премьер-министр сообщил, когда цены на газ могут существенно снизиться

Если на Украине увеличится собственная добыча газа, его цена для потребителей сможет уменьшиться на 20-30%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Я хочу, чтобы через 3-4 года мы стали страной, которая обеспечивает себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% можем снизить цену газа... на этот год и на будущий», — отметил В.Гройсман.

«Думаю, сделать это фундаментально можно в 2020 году. Популистически это можно сделать в любой момент», — добавил он.

В.Гройсман отметил, что задачи, на которых тоже стоит сфокусироваться, — «экономика, рост, концентрация на росте выше 5%».

«Важным (вопросом) на повестке дня считаю также создание Антикоррупционного суда», — добавил глава правительства.