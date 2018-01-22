Минфин: Суд Лондона сегодня рассмотрит апелляцию Украины по делу о 3 млрд долл. США «долга Януковича»

Апелляционный суд Лондона сегодня, 22 января, рассмотрит апелляцию Украины на решение Высокого суда Лондона относительно 3 млрд долл. США «долга Януковича». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
«Да, (заседание суда, - прим. ред.) состоится 22 января», — отметили в пресс-службе.
Напомним: Высокий суд Лондона в январе прошлого года начал рассмотрение иска России против Украины относительно еврооблигацияй нашей страны на 3 млрд долл. США, выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем. Украина считает этот кредит «взяткой» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении. 29 марта Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле, однако Министерство финансов заявило о намерениях подать апелляцию на это решение. Высокий суд Лондона в конце июля удовлетворил ходатайство Украины о полном приостановлении исполнения решения по «кредиту Януковича» на 3 млрд долл. до завершения рассмотрения апелляции.
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