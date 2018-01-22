Украина увеличила производственные мощности по производству биометрических загранпаспортов: на полиграфкомбинате «Украина» запустили новое оборудование. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.
Производительность нового конвейера составляет почти 11 тыс. документов в день. Сообщается, что на данный момент в очереди стоят 775 тыс. граждан.
Напомним: как сообщалось ранее, в первой половине января 2018 года «Полиграфический комбинат «Украина» планировал собрать, протестировать и запустить в эксплуатацию линию персонализации загранпаспортов, что позволит вдвое увеличить производственную мощность предприятия.
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