Сегодня 22 января 2018 года, 19:50

В Министерстве по вопросам оккупированных территорий разъяснили, какие выданные в ОРДЛО документы Украина признает по новому закону

После принятия закона о реинтеграции Донбасса единственные документы, выданные в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО), которые признаются Украиной, — о рождении и смерти. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Для меня наиболее неожиданно, что этим законом признали единственные документы, которые предоставляются так называемой властью ОРДЛО, - это документы о фактах рождения и фактах смерти, потому что мы полгода потратили для того, чтобы вместе с Минздравом с привлечением Красного креста разработать механизм, каким образом можно эти документы в законодательное поле Украины имплементировать», — сказал Г.Тука.

По его словам, очень небольшая часть родителей, дети которых рождаются на оккупированной территории, выбирают «единственно возможный на сегодня путь» — признание факта рождения ребенка посредством судебных исков.

«И поэтому, честно говоря, мы теряем огромное количество наших граждан новорожденных как граждан Украины«», — рассказал заместитель министра.

Он добавил, что, согласно новому закону, политика в отношении оккупированных территорий остается непосредственно за Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. А одним из положительных моментов закона о реинтеграции Тука считает урегулирование порядка перемещения грузов.