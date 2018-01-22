Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 января 2018 года, 19:50

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Министерстве по вопросам оккупированных территорий разъяснили, какие выданные в ОРДЛО документы Украина признает по новому закону

22 января 2018 года Источник:РБК-Украина

После принятия закона о реинтеграции Донбасса единственные документы, выданные в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО), которые признаются Украиной, — о рождении и смерти. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Для меня наиболее неожиданно, что этим законом признали единственные документы, которые предоставляются так называемой властью ОРДЛО, - это документы о фактах рождения и фактах смерти, потому что мы полгода потратили для того, чтобы вместе с Минздравом с привлечением Красного креста разработать механизм, каким образом можно эти документы в законодательное поле Украины имплементировать», — сказал Г.Тука.

По его словам, очень небольшая часть родителей, дети которых рождаются на оккупированной территории, выбирают «единственно возможный на сегодня путь» — признание факта рождения ребенка посредством судебных исков.

«И поэтому, честно говоря, мы теряем огромное количество наших граждан новорожденных как граждан Украины«», — рассказал заместитель министра.

Он добавил, что, согласно новому закону, политика в отношении оккупированных территорий остается непосредственно за Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. А одним из положительных моментов закона о реинтеграции Тука считает урегулирование порядка перемещения грузов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (1047) от 16/01/18 Свежий номер

Корпоративное право

№ 3 (1047)
Государство и юристы

Шесть и достоинство

Отрасли практики

Процессуальные лишения

Судебная практика

В негативном совете

Тема номера:

Игра с интересом

Архив голосованийVox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом