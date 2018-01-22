Сегодня 22 января 2018 года, 19:49

Стало известно, сколько украинских семей обратилось за субсидиями в 2017 году

За 11 месяцев 2017 года за субсидиями обратилось 8 млн семей, а выплаты составили 55,4 млрд грн по коммуналке и 1,9 млрд — по сжиженному газу и печному топливу. Об этом сообщил Александр Сергиенко, кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города». По его данным, задолженность населения за ЖКУ за 2016 год выросла втрое — с 8,8 млрд до 29 млрд грн и держалась на этом уровне весь 2017-й. В ноябре долг населения превысил все предыдущие «рекорды» и составил 30,6 млрд грн, а уровень оплаты снизился до 89%.

«В итоге предприятия ЖКХ и облгазы недополучили из-за долгов населения и невыплат из госбюджета колоссальную сумму — 53,6 млрд грн, поэтому задавать вопрос о качестве коммунальных услуг просто некорректно, — отмечает эксперт. — Понятно, что коммунальщики, как всякие нормальные хозяйственники, в такой ситуации начинают всеми правдами и неправдами «экономить» — недогревать теплоноситель, не подавать горячую воду летом (когда ее себестоимость втрое выше тарифа), недокачивать холодную на верхние этажи, разбавлять природный газ воздухом на ГРС и использовать еще немало других хитростей, о которых мы даже не догадываемся».