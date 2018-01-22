Сегодня 22 января 2018 года, 19:49

В НБУ рассказали о возможном уровне инфляции при повышении «минималки» до 4200 грн

Национальный банк констатирует, что возможное повышение минимальной зарплаты (мзп) до 4200 гривен и повышение пенсий с октября добавит 1,6 п.п. к инфляции. Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

«По нашим оценкам, осовременивание пенсий даст около 0,8 п.п. от показателя инфляции в 2018 году. В 2017 году эффект был не настолько значительный, потому что сумма (выплат) была не такая большая», — сообщил Сологуб.

По его словам, в базовом прогнозе по инфляции на 2018 год, который будет обнародован в конце января, НБУ заложит эффект от повышения минимальной зарплаты до 4200 гривен.

«Если повышение «минималки» до 4200 гривен состоится с 1 июля, то влияние на инфляцию будет около 0,5 п.п. Важно понимать, что здесь работает чистая математика. Но есть еще другие факторы – та же монетарная политика, которая может повлиять в обратном направлении. Если же повышение состоится с 1 апреля, то мы оцениваем эффект инфляции в 0,8 п.п.», — сказал замглавы НБУ.

Он отметил, что повышение мзп без роста производительности труда имеет негативный эффект.

«Правительство может принимать решение в рамках своих полномочий, но оно должно понимать макроэкономические последствия. Национальный банк не против повышения зарплат. Но вот, например, если человеку повысили зарплату в два раза, а он производит столько же, сколько и до этого, то от этого самой компании будет только хуже, ведь у нее не вырос объем производства, тогда как затраты на рабочую силу увеличились. Если у вас производительность не растет такими темпами, как повышается зарплата, то это имеет негативный эффект», — подчеркнул представитель Национального банка.

Он также рассказал, что повышение зарплат в стране в прошлом году стало важным фактором роста цен.

«Мы недооценили эффект роста зарплат. Мы считали, что повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен даст 1 п.п. к инфляции, а оно дало примерно 2 п.п. Правда, на инфляцию повлияло не только повышение «минималки», но и общая напряженная ситуация на рынке труда, связанная с растущей миграцией», — добавил Сологуб.