Особенности адаптации глобальных комплаенс-программ к национальной специфике проанализировала Ольга Лукьянова, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина», прочитав лекцию слушателям Школы корпоративного права/M&A Legal High School. Лектор напомнила, что комплаенс — это система управления и контроля соблюдения норм законодательства, внутренних правил и стандартов, и сделала экскурс в историю возникновения комплаенса.
Основой комплаенс-культуры является Кодекс корпоративного поведения (Code of Conduct), важно соблюдать нулевую толерантность даже к потенциальным нарушениям законов и правил, ведь неправильное поведение одного сотрудника может нанести вред всей компании, отметила Ольга Лукьянова. Сотрудники должны понимать, что комплаенс важен для каждого и является залогом его успешной карьеры в компании. Ключевая цель комплаенса — предотвращение нарушений, также среди задач данной системы лектор назвала достижение бизнес-целей честным путем, ведение бизнеса в правовом поле, постоянное обучение персонала. Как правило, риски в комплаенсе разделяют на три группы: это борьба с коррупцией, предотвращение мошенничества и конкуренция.
Кодекс корпоративного поведения — «библия» компании, и эти нормы обычно детализируются в стандартах и политиках, которые регулируют вопросы антимонопольного законодательства, отношения к окружающей среде, вопросы здоровья и безопасности, обращения с корпоративными деньгами, правила ведения бизнеса, взаимоотношений с конкурентами и партнерами. Корпоративные стандарты и политики универсальные и работают в разных странах, но не заменяют норм законодательства, акцентировала внимание лектор, и если законодательство устанавливает более строгие требования, чем корпоративный стандарт, то применяются именно требования законодательства.
Чтобы наладить комплаенс-коммуникацию, Ольга Лукьянова рекомендует проводить индивидуальные консультации и общие тренинги для сотрудников, организовать работу анонимной комплаенс-линии и практиковать рассмотрение комплаенс-кейсов руководством. Лектор определила уровни действия комплаенса (предупреждение нарушений, выявление возможных нарушений и реагирование на нарушения), детально разъяснив каждый из них. В частности, комплаенс помогает выявить нарушения путем проведения внутренних и внешних аудитов, имитации проверок контролирующими органами, контроля внутренней и внешней корреспонденции компании. Как реагировать на такие нарушения — решать руководству.
«Наличие эффективной комплаенс-системы может предотвратить репутационные риски и минимизировать негативные финансовые последствия для компании», — отметила Ольга Лукьянова.
Школа корпоративного права/M&A продолжит свою работу на следующей неделе — запланированы лекции в рамках модуля «Слияния и поглощения».
Сохранить:
Контакты:
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»
Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!
ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: