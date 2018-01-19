Сегодня 19 января 2018 года, 19:30

Комплаенс поможет предотвратить репутационные и финансовые риски для компании — лектор Legal High School Ольга Лукьянова

Особенности адаптации глобальных комплаенс-программ к национальной специфике проанализировала Ольга Лукьянова, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина», прочитав лекцию слушателям Школы корпоративного права/M&A Legal High School. Лектор напомнила, что комплаенс — это система управления и контроля соблюдения норм законодательства, внутренних правил и стандартов, и сделала экскурс в историю возникновения комплаенса.

Основой комплаенс-культуры является Кодекс корпоративного поведения (Code of Conduct), важно соблюдать нулевую толерантность даже к потенциальным нарушениям законов и правил, ведь неправильное поведение одного сотрудника может нанести вред всей компании, отметила Ольга Лукьянова. Сотрудники должны понимать, что комплаенс важен для каждого и является залогом его успешной карьеры в компании. Ключевая цель комплаенса — предотвращение нарушений, также среди задач данной системы лектор назвала достижение бизнес-целей честным путем, ведение бизнеса в правовом поле, постоянное обучение персонала. Как правило, риски в комплаенсе разделяют на три группы: это борьба с коррупцией, предотвращение мошенничества и конкуренция.

Кодекс корпоративного поведения — «библия» компании, и эти нормы обычно детализируются в стандартах и политиках, которые регулируют вопросы антимонопольного законодательства, отношения к окружающей среде, вопросы здоровья и безопасности, обращения с корпоративными деньгами, правила ведения бизнеса, взаимоотношений с конкурентами и партнерами. Корпоративные стандарты и политики универсальные и работают в разных странах, но не заменяют норм законодательства, акцентировала внимание лектор, и если законодательство устанавливает более строгие требования, чем корпоративный стандарт, то применяются именно требования законодательства.

Чтобы наладить комплаенс-коммуникацию, Ольга Лукьянова рекомендует проводить индивидуальные консультации и общие тренинги для сотрудников, организовать работу анонимной комплаенс-линии и практиковать рассмотрение комплаенс-кейсов руководством. Лектор определила уровни действия комплаенса (предупреждение нарушений, выявление возможных нарушений и реагирование на нарушения), детально разъяснив каждый из них. В частности, комплаенс помогает выявить нарушения путем проведения внутренних и внешних аудитов, имитации проверок контролирующими органами, контроля внутренней и внешней корреспонденции компании. Как реагировать на такие нарушения — решать руководству.

«Наличие эффективной комплаенс-системы может предотвратить репутационные риски и минимизировать негативные финансовые последствия для компании», — отметила Ольга Лукьянова.

Школа корпоративного права/M&A продолжит свою работу на следующей неделе — запланированы лекции в рамках модуля «Слияния и поглощения».