В США хотят использовать блокчейн для защиты личных данных

Сенат штата Колорадо может задействовать технологию распределенного реестра для защиты личных данных граждан от хакерских атак. Об этом говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение 16 января.
Согласно тексту документа, блокчейн позволит отказаться от бумажных носителей, решит проблему сбора и хранения информации государственными органами, а также обезопасит ее от утечки.
«В прошлом году за день нередко фиксировалось от шести до восьми миллионов попыток взлома правительственных цифровых платформ. Некоторые хранящиеся там записи не защищены от нападения хакеров. Чтобы избежать дальнейших угроз кражи личной информации, необходимо усилить защиту, в том числе с помощью технологии блокчейн», — уверены аналитики.
Кроме того, технология блокчейн освободит граждан от необходимости личного присутствия в государственных учреждениях при внесении изменений в личные данные.
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