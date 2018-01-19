Президент Украины обсудил создание Антикоррупционного суда с президентом ЕК Юнкером

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Собеседники обсудили прогресс в украинских реформах, в частности вопросы создания Антикоррупционного суда.
Петр Порошенко подчеркнул, что Антикоррупционный суд должен быть создан в соответствии с Конституцией Украины и рекомендациями Венецианской комиссии.
Собеседники договорились о продолжении диалога в Давосе во время Всемирного экономического форума.
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