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Министр финансов объяснил включение Эстонии и Латвии в офшорный список

19 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Министр финансов Александр Данилюк объяснил включение Эстонии и Латвии в офшорный список требованиями законодательства.

«Это связано с тем, что в двух этих странах (в Эстонии уже несколько лет, а в Латвии с 1 января этого года) внедрен механизм налогообложения прибыли на выведенный капитал. Имеется в виду, что прибыль не облагается до того времени, пока она не распределяется в виде дивидендов, например», — сказал министр во время часа вопросов к правительству в парламенте.

А.Данилюк отметил, что по законодательству правительство обязано было включить эти страны в список стран, поскольку «налог на прибыль находится на уровня нуля».

При этом он отметил, что такой шаг ни в коей мере не является недружественным по отношению к Эстонии и Латвии. «Это просто исполнение нашего закона», — добавил он.

Министр сообщил о том, что проводятся переговоры с посольствами и министерствами финансов этих стран, чтобы решить данную проблему.

А.Данилюк также напомнил, что со следующего года Украина также намерена ввести налог на выведенный капитал.

Как сообщалось, в 2017 году правительство Украины расширило список государств, операции с контрагентами которых подпадают под контроль в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании. В список добавлены Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия. Общее количество стран в этом списке увеличилось с 65 до 85.

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