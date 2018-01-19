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Сегодня 19 января 2018 года, 19:31

Правительство опровергло слухи о назначении субсидий

Кабинет Министров Украины напомнил всем получателям государственной помощи на оплату услуг ЖКХ, что не стоит доверять информации из непроверенных источников.

Если семья совершила покупку, сумма которой превышает 50 тысяч гривен, в период получения субсидии, предоставление субсидии не прекратится. Но о факте такой покупки семья обязана сообщить управлению социальной защиты населения в течение месяца. Это повлияет на право назначения помощи на следующий срок.

Кроме того, уведомлять органы социальной защиты населения необходимо о следующих изменениях:

• составе зарегистрированных в жилье: кто выписался или прописался;

• социальном статусе членов семьи: кто уволился или устроился на работу, стал пенсионером;

• наборе коммунальных услуг: отказались от централизованного отопления и перешли на индивидуальное или наоборот.

Субсидия — это безвозвратная государственная помощь для оплаты коммунальных услуг. Но если количество прописанных в квартире лиц уменьшилось или увеличилось, об этом необходимо известить, и субсидию пересчитают.

В случае увеличения количества зарегистрированных лиц, в зависимости от социального статуса и доходов человека, который прописался, субсидия на семью может быть увеличена или уменьшена.

Согласно формуле расчета субсидии, размер пособия зависит от совокупного дохода семьи: чем больше количество членов семьи и ее совокупный доход, тем меньше компенсация государства за коммунальные услуги, и наоборот.

Сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов и которая не была использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна зачисляться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.

Если домохозяйство использовало ресурсов меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце оно имеет право на зачисление сэкономленных средств в счет будущих платежей.

При этом об экономии не нужно никому ничего сообщать — эти суммы должны указываться в платежке как переплата (с минусом).

Если исполнитель жилищно-коммунальной услуги «игнорирует» сэкономленную субсидию и насчитывает иначе, он нарушает действующее законодательство.

Кроме того, сумма сэкономленной субсидии не влияет на расчет размера обязательной платы за коммунальные услуги. Он определяется исходя из совокупного дохода семьи и тарифов и не изменяется в течение периода получения субсидии.

Субсидия назначается без учета наличия депозитов и доходов от их размещения в банке, без каких-либо ограничений относительно наличия имущества.

Для назначения субсидии совокупный доход исчисляется исходя из доходов, сведения о которых предоставляются ГФС, Пенсионным фондом, фондами социального страхования, а также исходя из размеров государственной социальной помощи, кроме:

• помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно,

• помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно,

• единовременного вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»,

• государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,

• помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство,

• ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В совокупный доход также не учитываются:

• уплаченные лицом алименты,

• оплата труда членов избирательной комиссии,

• помощь общественных и благотворительных организаций,

• пособие на погребение,

• единовременная помощь, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решению органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности,

• стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации,

• суммы, выплачиваемые в порядке возмещения вреда, причиненного работнику за повреждение его здоровья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей.

Напомним: в госбюджете на 2018 год предусмотрены расходы на субсидии и коммунальные льготы в размере 71 млрд грн.