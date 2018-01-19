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Правительство опровергло слухи о назначении субсидий

19 января 2018 года Источник:epravda.com.ua

Кабинет Министров Украины напомнил всем получателям государственной помощи на оплату услуг ЖКХ, что не стоит доверять информации из непроверенных источников.

Если семья совершила покупку, сумма которой превышает 50 тысяч гривен, в период получения субсидии, предоставление субсидии не прекратится. Но о факте такой покупки семья обязана сообщить управлению социальной защиты населения в течение месяца. Это повлияет на право назначения помощи на следующий срок.

Кроме того, уведомлять органы социальной защиты населения необходимо о следующих изменениях:

• составе зарегистрированных в жилье: кто выписался или прописался;

• социальном статусе членов семьи: кто уволился или устроился на работу, стал пенсионером;

• наборе коммунальных услуг: отказались от централизованного отопления и перешли на индивидуальное или наоборот.

Субсидия — это безвозвратная государственная помощь для оплаты коммунальных услуг. Но если количество прописанных в квартире лиц уменьшилось или увеличилось, об этом необходимо известить, и субсидию пересчитают.

В случае увеличения количества зарегистрированных лиц, в зависимости от социального статуса и доходов человека, который прописался, субсидия на семью может быть увеличена или уменьшена.

Согласно формуле расчета субсидии, размер пособия зависит от совокупного дохода семьи: чем больше количество членов семьи и ее совокупный доход, тем меньше компенсация государства за коммунальные услуги, и наоборот.

Сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов и которая не была использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна зачисляться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.

Если домохозяйство использовало ресурсов меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце оно имеет право на зачисление сэкономленных средств в счет будущих платежей.

При этом об экономии не нужно никому ничего сообщать — эти суммы должны указываться в платежке как переплата (с минусом).

Если исполнитель жилищно-коммунальной услуги «игнорирует» сэкономленную субсидию и насчитывает иначе, он нарушает действующее законодательство.

Кроме того, сумма сэкономленной субсидии не влияет на расчет размера обязательной платы за коммунальные услуги. Он определяется исходя из совокупного дохода семьи и тарифов и не изменяется в течение периода получения субсидии.

Субсидия назначается без учета наличия депозитов и доходов от их размещения в банке, без каких-либо ограничений относительно наличия имущества.

Для назначения субсидии совокупный доход исчисляется исходя из доходов, сведения о которых предоставляются ГФС, Пенсионным фондом, фондами социального страхования, а также исходя из размеров государственной социальной помощи, кроме:

• помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно,

• помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно,

• единовременного вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»,

• государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,

• помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство,

• ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В совокупный доход также не учитываются:

• уплаченные лицом алименты,

• оплата труда членов избирательной комиссии,

• помощь общественных и благотворительных организаций,

• пособие на погребение,

• единовременная помощь, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решению органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности,

• стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации,

• суммы, выплачиваемые в порядке возмещения вреда, причиненного работнику за повреждение его здоровья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей.

Напомним: в госбюджете на 2018 год предусмотрены расходы на субсидии и коммунальные льготы в размере 71 млрд грн.

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