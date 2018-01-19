Сегодня 19 января 2018 года, 19:30

Регламентация внутренних процессов в юридической компании поможет построить успешный бизнес — Оксана Крыжановская

Как заставить юридический бизнес работать и выстроить эффективную систему с помощью внутренних регламентов, на лекции в Школе корпоративного права/M&A Legal High School рассказала Оксана Крыжановская, партнер ALEXANDROV & PARTNERS. «Процессы должны работать на вас», — акцентировала внимание лектор, но правильно урегулировать их — задача непростая.

Для создания успешного юридического бизнеса имеют значение многие факторы. Так, необходимо определить внутренние правила внешнего вида для сотрудников компании, советует г-жа Крыжановская. В ALEXANDROV & PARTNERS проводили опрос среди клиентов, и его результаты показали, что юристов хотят видеть в деловом стиле одежды, а значит, ожидания клиентов нужно оправдывать и выглядеть соответственно. И хотя сейчас некоторые юристы позволяют себе некие вольности в гардеробе, г-жа Крыжановская все же считает, что яркие акценты (например, галстук в горошек) могут отвлекать клиентов в ходе переговоров. Имидж юриста зависит и от того, как он выглядит в социальных сетях. «Если зайти на страницу Анастасии Волочковой, мы увидим, как нельзя делать юристу», — отметила лектор, предоставляя рекомендации по ведению личных страничек в Facebook.

Также Оксана Крыжановская советует урегулировать правила написания электронных писем сотрудниками компании, обратив особое внимание на то, как их писать нельзя. Аналогично необходимо установить единые требования к оформлению и качеству юридических заключений, справок и аналитики, презентаций для мероприятий, планов и отчетов. В частности, отчеты для внутреннего пользования позволяют понять рентабельность определенных действий. Лектор советует использовать систему планирования Trello. Важным аспектом является и встреча клиентов в офисе — для этого также стоит определить правила.

При проведении переговоров Оксана Крыжановская советует юристам быть доброжелательными, улыбаться, а чтобы лучше понять правила общения с клиентами, рекомендует прочитать книгу «Переговоры в стиле Трампа». Также желательно во время переговоров вести протокол. «Кто ведет протокол переговоров, тот со временем становится главным в сделке», — отмечает лектор.

Определение цели, миссии и стратегии юркомпании на бумаге помогает двигаться к этим целям, уверена Оксана Крыжановская. Но не стоит слишком бюрократизировать внутренние процессы, наоборот — важно упрощать. Данное правило касается и общения с клиентами, ведь если клиент получит от юристов документ, который будет ему не понятен, это станет катастрофой для компании. Не менее важно организовать коммуникацию с сотрудниками, беседовать с ними, чтобы понять их мотивацию, стимулировать их к развитию (в частности, в ALEXANDROV & PARTNERS сотрудники должны читать много книг). Для достижения успеха в бизнесе чрезвычайное значение имеет не уровень IQ, а умение общаться, подчеркивает лектор.

«Если вы осознаете, что регламентация внутренних правил для вашей компании необходима, но вы не знаете, как начать, начните с чего-то небольшого, в какой-то одной сфере, и это заработает», — уверена г-жа Крыжановская.