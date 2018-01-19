Сегодня 19 января 2018 года, 19:31

В парламенте зарегистрировали проект постановления об отмене решения о принятии закона о деокупации Донбасса

Депутаты от «Оппозиционного блока» зарегистрировали в Верховном Совете проект постановления об отмене решения парламента от 18 января 2018 года о принятии в целом проекта закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163-П ).

Отметим, что текста проекта постановления на сайте парламента в настоящее время нет. Он был зарегистрирован сегодня сопредседателями фракции «Оппозиционный блок» Юрием Бойко, Александр Вилкулом и членом этой фракции Михаилом Папиевым. Как известно, в случае регистрации такого проекта постановления соответствующий закон не может быть подписан председателем Верховного Совета и передан на подпись Президенту, пока проект постановления не будет рассмотрен парламентом и отклонен. Напомним: следующее пленарное заседание парламента состоится 6 февраля.