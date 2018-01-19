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В исполнительной службе рассказали, сколько денег взыскали в госбюджет за год

19 января 2018 года Источник:УНИАН

Органы государственной исполнительной службы на протяжении 2017 года взыскали более 2,1 млрд грн в пользу государственного бюджета, из которых 800 млн грн — исполнительный сбор, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр.

«Кроме того, с начала года госисполнителями было взыскано 354 млн грн задолженности по заработной плате с недобросовестных работодателей», — добавил С.Шкляр. Заместитель министра также сообщил, что на протяжении 2017 года было возвращено в государственную и коммунальную собственность 638 земельных участков общей площадью более 25 тыс. га.

«Отдельное направление в работе исполнительной службы в 2017 году — борьба с неплательщиками алиментов, задолженность которых превышает 6 месяцев. Так, госисполнители Минюста взыскали более 2,4 млрд грн задолженности по выплате алиментов в пользу 576 тыс. детей», — подчеркнул С.Шкляр.

Он также сообщил, что в 2017 году произошли существенные кадровые изменения в системе Государственной исполнительной службы. В частности, на 75% был обновлен руководящий состав службы и на 60% — руководство в регионах. По словам замесителя министра, в 2017 году был успешно внедрен институт частных исполнителей.

«945 кандидатов в частные исполнители прошли обучение, было проведено 15 квалификационных экзаменов, которые успешно сдали 123 кандидата, 80 человек внесены в Единый реестр частных исполнителей Украины, и они уже начали свою работу», — добавил он.

На 2018 год, по словам Шкляра, Министерство юстиции запланировало создать реестр должников по выплате алиментов, открыть сервисные центры исполнительной службы, запустить системы проверки качества предоставления услуг в государственной исполнительной службе.

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