Сегодня 19 января 2018 года, 19:31

Премьер-министр сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 тыс. грн

Кабинет Министров прогнозирует рост показателя средней заработной платы на Украине по итогам года до 10 000 гривен. Об этом в интервью заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы вышли на среднюю зарплату по стране (по итогам 2017 года) в 7,4 тыс. грн. Сейчас уже более 8 тыс. грн. Считаем, что в этом году она будет 10 тыс. грн», — сказал В.Гройсман.

При этом он подчеркнул, что рост доходов происходит и будет происходить быстрее роста цен.