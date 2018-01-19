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Премьер-министр сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 тыс. грн

19 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Кабинет Министров прогнозирует рост показателя средней заработной платы на Украине по итогам года до 10 000 гривен. Об этом в интервью заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы вышли на среднюю зарплату по стране (по итогам 2017 года) в 7,4 тыс. грн. Сейчас уже более 8 тыс. грн. Считаем, что в этом году она будет 10 тыс. грн», — сказал В.Гройсман.

При этом он подчеркнул, что рост доходов происходит и будет происходить быстрее роста цен.

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