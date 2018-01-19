Министр финансов заявил о намерении реорганизовать ГФС

Министр финансов Александр Данилюк снова заявил о намерениях реорганизовать Государственную фискальную службу в два юридических лица. Об этом министр сказал во время часа вопросов к правительству.
«Мы будем ускорять реформу ГФС. Будем создавать единое юрлицо для таможни, единое юрлицо для налоговой, чтобы убрать коррупцию на местах», — cообщил А.Данилюк.
По словам министра, после реформы министерство планирует привлекать новых людей, потому что они будут верить в эту реформу.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отменил постановления 2017 года о реформировании и реорганизации Государственной фискальной службы и таможни, инициированные Министерством финансов.
Постановления предусматривали создание Межрегиональной таможни и главного Межрегионального управления ГФС. В то же время областные и энергетическую таможню планировали присоединить к Межрегиональной таможне.
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