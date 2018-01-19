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Суд Англии рассмотрит апелляцию Украины по «долгу Януковича» в конце января

19 января 2018 года Источник:epravda.com.ua

Апелляционный суд Англии будет рассматривать апелляцию по «долгу Януковича» в течение четырех-пяти дней, начиная с понедельника, 22 января 2018 года.

По информации «ЭП», интересы Украины будет представлять Алекс Гербе из международной юридической фирмы «Квинн Эммануэль Ургухарт энд Салливан Ю.Кей Эл.Эл.Пи», по поручению которого будут действовать королевские адвокаты Банким Сэнки, Саймон Эйтрилл и Бен Джеффри.

По результатам слушания Апелляционный суд с большой вероятностью возьмет время — около шести месяцев — на вынесение решения.

Напомним: в декабре 2013 года доверенное лицо The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. обратилось с настоящим иском против Украины в интересах Российской Федерации.

Украина возражает против требований России относительно погашения долга, ссылаясь в том числе на то, что Россия осуществляла на Украину незаконное давление. В марте 2017 года английский суд первой инстанции позволил рассматривать дело в порядке упрощенного производства.

Также суд пришел к выводу, что Украина имела законную дееспособность заключать договоры по облигациям, а политическая часть аргументов Украины по принуждению и давлению не может рассматриваться в судебном порядке, то есть они не могут быть рассмотрены английским судом.

После этого Украина обратилась за разрешением на апелляционное обжалование всех негативных выводов в решении суда первой инстанции и получила его.

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