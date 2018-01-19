Сегодня 19 января 2018 года, 19:30

В Минюсте сообщили, когда создадут реестр неплательщиков алиментов

Министерство юстиции создаст в 2018 году реестр должников по алиментам, сообщил заместитель директора департамента Государственной исполнительной службы Алексей Воробьев.

«Будет создан и будет функционировать реестр должников по алиментам как составляющая часть реестра должников, который уже успешно работает, и все граждане могут ознакомиться с данными в этом реестре», — рассказал он на пресс-конференции.

В минувшем году госисполнители Минюста взыскали более 2,4 млрд грн задолженности по алиментам в пользу 576 тыс. детей.