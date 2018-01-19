ЮФ Aequo — финалист премии The Lawyer European Awards 2018 в номинации «Сделка года в сфере энергетики и инфраструктуры в Европе»

Aequo вошла в список финалистов ежегодной премии The Lawyer European Awards 2018 года в номинации «Сделка года в сфере энергетики и инфраструктуры в Европе».
«Для нас большая честь войти в число финалистов в сфере энергетики и инфраструктуры наряду с ведущими в данном секторе экономики международными юридическими фирмами, такими как Bird & Bird, Broseta, Freshfields Bruckhaus Deringer, Herbert Smith Freehills, SRS Advogados, Watson Farley & Williams. Энергетика и инфраструктура являются нашими стратегическими индустриями, и мы благодарны нашим клиентам за высокую оценку приверженности нашей фирмы заботе о клиентах, индустриальному фокусу и инновациям. Поздравляю наших коллег, в особенности команду энергетики и инфраструктуры», — комментирует Денис Лысенко, управляющий партнер Aequo.
Премия The Lawyer European Awards уже девять лет подряд отмечает лучших игроков на рынке юридических услуг Европы.
Фирмы-финалисты отобраны судьями за высокое качество работы на протяжении года, значительно отличающее их от остальных игроков на рынке юридических услуг. По мнению исследователей, в этом году конкуренция была особенно сильной, а количество поданных заявок — рекордно высоким.
Церемония награждения победителей состоится в отеле Grange Tower Bridge в Лондоне 15 марта 2018 года. В церемонии примут участие более 350 управляющих и старших партнеров юридических фирм со всей Европы, где они смогут установить новые связи и отметить успех лучших юридических фирм индустрии.
Список финалистов The Lawyer European Awards 2018 доступен по ссылке.
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