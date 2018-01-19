Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 января 2018 года, 19:31

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ЮФ Aequo — финалист премии The Lawyer European Awards 2018 в номинации «Сделка года в сфере энергетики и инфраструктуры в Европе»

19 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Aequo вошла в список финалистов ежегодной премии The Lawyer European Awards 2018 года в номинации «Сделка года в сфере энергетики и инфраструктуры в Европе».

«Для нас большая честь войти в число финалистов в сфере энергетики и инфраструктуры наряду с ведущими в данном секторе экономики международными юридическими фирмами, такими как Bird & Bird, Broseta, Freshfields Bruckhaus Deringer, Herbert Smith Freehills, SRS Advogados, Watson Farley & Williams. Энергетика и инфраструктура являются нашими стратегическими индустриями, и мы благодарны нашим клиентам за высокую оценку приверженности нашей фирмы заботе о клиентах, индустриальному фокусу и инновациям. Поздравляю наших коллег, в особенности команду энергетики и инфраструктуры», — комментирует Денис Лысенко, управляющий партнер Aequo.

Премия The Lawyer European Awards уже девять лет подряд отмечает лучших игроков на рынке юридических услуг Европы.

Фирмы-финалисты отобраны судьями за высокое качество работы на протяжении года, значительно отличающее их от остальных игроков на рынке юридических услуг. По мнению исследователей, в этом году конкуренция была особенно сильной, а количество поданных заявок — рекордно высоким.

Церемония награждения победителей состоится в отеле Grange Tower Bridge в Лондоне 15 марта 2018 года. В церемонии примут участие более 350 управляющих и старших партнеров юридических фирм со всей Европы, где они смогут установить новые связи и отметить успех лучших юридических фирм индустрии.

Список финалистов The Lawyer European Awards 2018 доступен по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (1047) от 16/01/18 Свежий номер

Корпоративное право

№ 3 (1047)
Государство и юристы

Шесть и достоинство

Отрасли практики

Процессуальные лишения

Судебная практика

В негативном совете

Тема номера:

Игра с интересом

Архив голосованийVox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом