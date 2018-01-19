Сегодня 19 января 2018 года, 19:31

Об особенностях оформления устава ООО по новому закону слушателям Legal High School рассказала Оксана Краснокутская

После принятия нового закона об обществах с ограниченной ответственностью изменятся и правила оформления устава компании. На что нужно будет обратить особое внимание, рассказала советник ЮФ Aequo Оксана Краснокутская на своей лекции в рамках Школы корпоративного права/M&A Legal High School. Законопроект об ООО (№ 4666) уже почти два года находится в парламенте и сегодня готовится к рассмотрению во втором чтении, за это время вокруг проекта велось немало дискуссий, и до сих пор озвучиваются критические замечания. Ряд новелл законопроекта, в котором царит дух диспозитивности, повлияет на содержание устава ООО. Г-жа Краснокутская также отметила, что проект содержит много заимствований из закона об акционерных обществах, например, это регулирование статуса наблюдательного совета, положения о значительных сделках и сделках с заинтересованностью.

Важный момент — в законопроекте отменяется ограничение на количество участников ООО (действующая норма — 100 участников согласно закону о хозяйственных обществах). Кроме того, в уставе после принятия нового закона не нужно будет указывать всех участников, ведь такую обязанность юридическое сообщество давно считает рудиментом. По мнению лектора, эти изменения позволят упростить и удешевить регистрационные процедуры. Однако следует четко установить в законопроекте, что информация об участниках содержится в государственном реестре. Также позитивной новеллой законопроекта является то, что любые подписи на уставе не подлежат нотариальному удостоверению.

Особое внимание Оксана Краснокутская советует уделить разделу в уставе относительно реализации преимущественного права на выкуп доли. Соответствующие нормы законопроекта лектор считает на данный момент несколько недоработанными, поскольку вместе с установлением преимущественного права участников на выкуп доли в законопроекте говорится о возможности другого урегулирования данного вопроса в уставе. Необходимо указать конкретные случаи, в которых преимущественное право выкупа не применяется, считает г-жа Краснокутская.

Нюансы наследования доли в ООО в целом регулируются законопроектом по базовым принципам, то есть доля переходит правопреемнику без согласия других участников, опять же, если иное не установлено в уставе, отметила Оксана Краснокутская. Участники общества могут договориться о закреплении в уставе, к примеру, правила, что наследнику переходит не доля, а ее денежный эквивалент, а также урегулировать по собственному усмотрению процедуру для приобретения правопреемником доли.

Кроме того, Оксана Краснокутская разъяснила аспекты оформления в уставе порядка выхода из ООО, выплаты дивидендов, проведения общего собрания, выборов исполнительного органа и т.д. Слушатели лекции активно принимали участие в обсуждении грядущих изменений, делились мыслями о новом законе и получили от лектора исчерпывающие ответы на свои вопросы.