Президент предложил кандидатуру на должность главы НБУ

Президент Петр Порошенко предлагает Верховному Совету уволить главу Национального банка Валерию Гонтареву и назначить вместо нее Якова Смолия. Соответствующие проекты постановлений №7500 и №7501 зарегистрированы в парламенте в четверг, 18 января.
В.Гонтарева с мая 2017 года находится в отпуске, ожидания своего увольнения парламентом. Функции исполняющего обязанности главы НБУ возложены на Я.Смолия.
Как сообщалось, 10 апреля В.Гонтарева объявила о своей отставке и подала Президенту соответствующее заявление.
В сентябре НБУ заявил, что В.Гонтарева будет находиться в отпуске за свой счет до увольнения ее парламентом.
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