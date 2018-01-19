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Президент предложил кандидатуру на должность главы НБУ

19 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Президент Петр Порошенко предлагает Верховному Совету уволить главу Национального банка Валерию Гонтареву и назначить вместо нее Якова Смолия. Соответствующие проекты постановлений №7500 и №7501 зарегистрированы в парламенте в четверг, 18 января.

В.Гонтарева с мая 2017 года находится в отпуске, ожидания своего увольнения парламентом. Функции исполняющего обязанности главы НБУ возложены на Я.Смолия.

Как сообщалось, 10 апреля В.Гонтарева объявила о своей отставке и подала Президенту соответствующее заявление.

В сентябре НБУ заявил, что В.Гонтарева будет находиться в отпуске за свой счет до увольнения ее парламентом.

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Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

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