Президент предложил кандидатуру на должность главы НБУ

Vox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП) Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

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