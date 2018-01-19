Сегодня 19 января 2018 года, 19:31

В целом пенсии военнослужащих по Украине должны возрасти не менее чем на 77% — Минсоцполитики

Законопроект Министерства соцполитики, предусматривающий перерасчет пенсий военнослужащим, которые ушли на пенсию раньше, согласовывается в Кабинете Министров. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Сегодня, к сожалению, ситуация такова, что у нас средняя пенсия по стране после повышения в связи с пенсионной реформой — 2448 грн, а средняя пенсия силовиков — 2600 грн. То есть они практически сравнялись. Это очень негативный и неправильный подход, потому что по большому счету наши армейцы должны все-таки иметь пенсию больше», — отметил А.Рева.

По его словам, в целом пенсии военных должны возрасти по Украине не менее чем на 77%.

«И поэтому мы ожидаем, что после того, как согласуем законопроект и внесем в Верховный Совет, мы сможем быстро его принять. Чтобы провести этот перерасчет и удовлетворить наших людей, которые ждут этого перерасчета», — подытожил министр.