В целом пенсии военнослужащих по Украине должны возрасти не менее чем на 77% — Минсоцполитики

Законопроект Министерства соцполитики, предусматривающий перерасчет пенсий военнослужащим, которые ушли на пенсию раньше, согласовывается в Кабинете Министров. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
«Сегодня, к сожалению, ситуация такова, что у нас средняя пенсия по стране после повышения в связи с пенсионной реформой — 2448 грн, а средняя пенсия силовиков — 2600 грн. То есть они практически сравнялись. Это очень негативный и неправильный подход, потому что по большому счету наши армейцы должны все-таки иметь пенсию больше», — отметил А.Рева.
По его словам, в целом пенсии военных должны возрасти по Украине не менее чем на 77%.
«И поэтому мы ожидаем, что после того, как согласуем законопроект и внесем в Верховный Совет, мы сможем быстро его принять. Чтобы провести этот перерасчет и удовлетворить наших людей, которые ждут этого перерасчета», — подытожил министр.
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Зато НАБУ, НАЗК, ДСА, ВРП получают бешеные деньги, я уже молчу про министерства и "гаранта"
Капец, средняя пенсия 2448. У силовиков 2600. Вот мне очень интересно как на эти деньги люди должны жить? Хорошо если близкие помогают, а если пенсионер одинокий? Или например как пенсионеру со статусом ВПО снимать жилье на новом месте и как то жить? А потом люди удивляются, что не все покинули зону АТО
И что мешает согласовать законопроект с ноября 2017 г. ?
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
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