Сегодня 19 января 2018 года, 19:31

Парламент на законодательном уровне закрепил понятие «спортивное оружие»

Верховный Совет принял закон «О внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» и на законодательном уровне закрепил понятие «спортивное оружие». За принятие законопроекта №6120 проголосовали 238 депутатов.

Депутаты определили, что «спортивное оружие — это сертифицированное в установленном законодательством порядке огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое, выхолощенное (охолощенное) и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей во время проведения спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным на Украине».

Депутаты также дополнили новой частью статью 48 Закона: приобретение, хранение, перевозка и использование спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов осуществляются в соответствии с законодательством субъектами сферы физической культуры и спорта.

Во время обсуждения законопроекта президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич призвал депутатов поддержать законопроект из-за существования угрозы срыва участия украинских команд на соревнованиях в Корее.

«Через месяца полтора вы будете смотреть в Корее, как две команды — олимпийская и паралимпийская — будут бороться за победу Украины в мировом спорте. Сегодня закона об использовании, перевозке и хранении спортивного оружия нет. Сейчас под угрозой выступление наших двух команд», — подчеркнул Сушкевич.

Как известно, Украина — единственная в Европе страна, которая за все время своей независимости продолжает жить без оружейного законодательства вообще. Оборот гражданского оружия в стране регламентирует только внутренний приказ №622 от 21.08.98.